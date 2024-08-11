台灣2金都有特殊意義 矢板明夫看巴黎奧運揭這1重要課題！

林郁婷奪金，頒獎時忍不住淚灑奧運現場。（美聯社）

2024/08/11 18:38

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷於台灣時間11日凌晨奪得奧運女子拳擊57公斤級金牌，除了為台灣拿下本屆奧運第2面金牌，也是我國史上首面拳擊奧運金牌，讓不少台灣人為之振奮。日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫表示，這次台灣拿到的2面金牌都有著特殊的意義，台灣受到的欺凌與質疑各界都看在眼裡，今後如何提高在國際社會的話語權，是台灣的重要課題！

矢板明夫今天在臉書發文指出，這次台灣拿到的2面金牌都有著特殊的意義。首先他提到我國羽球黃金男雙李洋、王齊麟，「麟洋戰勝的是來自中國和大會主辦方的霸凌與跋扈。4強賽時，一位女觀眾在看台上高舉的『台灣加油』海報被中國的小粉紅搶走，之後所有可以聯想到『台灣』的物品都被主辦方禁止帶入觀眾席。這一做法，很明顯是對奧委會規定的『禁止政治宣傳』的擴大解釋，對台灣相當不公平。但是，2位選手在逆境中、在滿場為對手加油的『五星紅旗』飄揚中，用實力戰勝了來自中國的組合」

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接著矢板明夫提到今天奪金的林郁婷，「她戰勝的則是來自四面八方的惡意、歧視和誹謗中傷。首先，有關林郁婷是跨性別者的傳聞是假的。同時，在上次世界拳擊錦標賽上，有人稱『因染色體為XY而被取消出賽資格是因為是男性』，這種說法也可以說是虛假信息。世界拳擊協會的檢查程序存在不公開檢查結果、不讓她申訴等公平性和合理性等疑問。林郁婷從出生就是女性。13歲開始參加女子拳擊比賽。到上一屆東京奧運會的參賽為止，她的參賽資格從沒有發生過任何問題。」

「曾經和林郁婷有過對戰經驗的日本選手入江聖奈表示，『林選手確實很強，但不能說她有（男性特質）的特殊。林選手的強大，來自於她的驚人的訓練量等方面」。如果單純比『出拳的力量』，入江也指出『不管是日本國內或外國都有比她力量更大的選手』。」

矢板明夫最後表示，「台灣的官方和民間，自始至終都在全力支持林郁婷。但令人遺憾的是，在這次騷動中，全世界有很多媒體都輕信了一部分不確實的傳聞，沒有傾聽台灣方面的解釋、寫出了很多不公正不客觀的報導。因此，今後如何提高在國際社會的話語權，是台灣的一個重要課題。」

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