南市府攜手台中百貨業者 帶民眾玩GO台南伴手禮

開幕現場帶來台南傳統舞蹈與最知名的16歲成年禮體驗活動。（台南市政府提供）

2024/08/11 20:27

〔記者王姝琇／台南報導〕「穿越400台南物產展」今天在台中大遠百熱烈開展，展期至8月18日，現場集結近30家台南在地優質伴手禮品牌，將台南豐富的地方元素與美食文化帶到台中，讓民眾不必南下即可買到台南特色伴手禮。

台南市長黃偉哲表示，台南擁有深厚的文化底蘊與豐富的美食資源，希望透過此次展會，讓更多人認識並喜愛上台南的優質產品以及台南的人文歷史文化。本次展會特別設置了多項互動體驗活動，如「府城400抱枕DIY」和「祈福平安鹽袋DIY」，讓參觀者能夠親手製作專屬的紀念品，感受台南的傳統與創新。

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「穿越400台南物產展」網羅台南在地知名品牌與特色店家參展，涵蓋美食、伴手禮、工藝品等多種商品。今日記者會開幕儀式及表演活動，帶來台南傳統舞蹈與最知名的16歲成年禮體驗活動等，為現場增添濃厚的台南府城文化氛圍。

活動期間規劃多重消費滿額抽獎活動，消費滿1500元即可獲得限量的祈福平安鹽，消費滿2000元更有機會參加抽獎，包括Apple iPad、生活小家電及台南特色物產等豐富獎品。台中大遠百更是加碼「穿越400買千送百活動」，只要活動期間於男女裝及童裝樓層消費滿3000元就送100元台南物產展抵用券。

南市經發局長林榮川表示，台南物產展除了現場展售台南特色美食伴手禮，更希望透過這次活動能促進台南與台中的文化交流。今年是臺南400，活動不間斷，台南目前有38個商圈、22家觀光工廠，除了「台南商圈小旅行－古城時光漫步」串連商圈及觀光工廠遊程，安排特色DIY活動並品嘗在地小吃，接下來「台南購物節」、「台南藝術節」及「台灣設計展」等精采活動將接續登場，歡迎大家來體驗臺南各面向的多元豐富與精彩。

「穿越400台南物產展」今天在台中大遠百熱烈開展。（台南市政府提供）

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