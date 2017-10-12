占地4.8公頃 龍潭行政園區新建工程啟用

桃園市長鄭文燦（中）主持「龍潭行政園區」新建工程落成啟用典禮。（記者周敏鴻攝）

2017-10-12 15:44

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「龍潭行政園區」新建工程今天舉辦落成啟用典禮，由桃園市長鄭文燦主持，他說占地4.8公頃的園區，有龍潭區公所、龍潭戶政事務所等單位進駐，還設置了調解委員會、地政與地稅聯合服務櫃台，動線方便、設施完善，讓民眾洽公更方便。

龍潭行政園區的土地原屬國防部所有，經桃園市升格前的前龍潭鄉公所與軍方協議後，順利取得軍方同意撥用，西元2014年1月間動工，用4億元工程經費，新建了2棟主體建築，其中A棟是3層樓建築，1、2樓由龍潭區戶政事務所進駐、3樓是龍潭區調解委員會；B棟是4層樓建築，供作龍潭區公所行政大樓。

鄭文燦說，龍潭區公所1樓設置聯合服務櫃台，原來龍潭區民眾需到大溪洽辦的大溪地政事務所、地方稅務局大溪分局、北區國稅局大溪稽徵所等單位業務，都能在服務櫃台洽辦，另外還提供就業服務，搭配公播系統、導覽機與叫號系統等智慧元素，加上周邊有草皮綠地、生態池供民眾休憩，讓洽公環境更友善。

龍潭行政園區未來還將設置桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館、原住民族集會所等，鄭文燦說，至於舊龍潭區公所與鄉民代表會建築，因結構受損，市府會先修繕，再規劃公托中心、日照中心與親子館等社福設施進駐，另將研議是否讓社造中心也進駐。