歸還、拒絕米其林星星 除了江振誠還有這些名廚

2017-10-11 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕雖然獲得米其林星星是餐飲界殊榮，不過近年有不少名廚發起反動，決定歸還米其林星星並拒絕評等。

綜合媒體報導，台灣名廚江振誠要在2018年2月14日結束Restaurant André，並歸還米其林二星，回到他在台灣的餐廳RAW。除了江振誠，還有不少名廚也主動要求退出米其林指南。

今年9月，法國米其林三星餐廳「Le Suquet」主廚布哈（Sebastien Bras），就宣布退出米其林，他表示希望能擁有自由精神，無壓力地追求對料理的熱情。

米其林指南帶來了榮光，也造成不少悲劇。如2016年法國米其林評等「世界第一」的名廚維奧利耶（Benoît Violier），因壓力過大在家中舉槍自殺。在香港，有些餐廳則因為獲得米其林星星面臨店租大漲，最後被迫歇業或搬遷。

第一個拒絕米其林的名廚是倫敦的懷特（Marco Pierre White），他在1994年成為史上最年輕獲得米其林三星的廚師，卻在1999年歸還米其林。2015年受訪時他毫不掩飾自己對米其林機制的不滿，他表示「你必須重視給星星的人才會得獎，所以我決定拒絕這個獎，因為我不重視他們。」

比利時名廚基諾特（Karen Keygnaert）也批評米其林指南是個「非常封閉、不透明」的組織，她要求歸還星星卻未獲回應，索性把得獎餐廳收掉，重新打造一家自己的新餐廳。

雖然米其林集團執行會曾表示，「米其林指南不是為餐飲從業人員製作，而是為了顧客」，但廚師們仍為了追求更自在的料理環境，選擇歸還星星。