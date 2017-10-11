台東學子搭公車有獎抽 還有機會當代言人

台東監理站辦抽獎及徵代言人活動，鼓勵縣內學生用電子票證搭乘公車。（記者王秀亭攝）

2017-10-11 15:38

［記者王秀亭／台東報導］台東縣各級學校學生即日起至11月12日止，持學生卡電子票證搭乘公車，就有機會與家人或好友搭火車國內旅遊，及住五星級飯店兩晚，學生們揪團參加，抽獎次數還會加倍，台東監理站另外要尋找2組「校園代言人」，獲選者不只有5000元獎學金，還會拍攝影片，並上傳臉書、YouTube。

台東監理站長周志昌表示，縣內乘坐公車者以通勤學生及銀髮族為主要族群，全縣從國小至大專院校的學生有2萬9800多人，為鼓勵在地學子持學生卡電子票證搭乘公路及市區客運，而推出搭車送大獎活動。

即日起縣內學生只要持學生卡電子票證乘車刷卡後，上活動網頁登錄資料，每天以登錄一次為限，每筆代表一個抽獎機會，揪團參加者，個人及團體各有一次抽獎機會，首獎雖然只有1名，中獎者卻可3人成行國內旅遊，包括台鐵由台東站出發來回的火車票，帶得獎者到想去的地方，國內不限範圍得台灣好行一日券，及五星級飯店兩晚住宿。

其他獎項包括高屏澎、宜蘭及中台灣好玩卡各3組，及旅行背包、藍芽喇叭、耳機、電子票證等。

同時徵求縣內各級學校在學學生擔任代言人，拍攝宣傳影片外，還有臉書直播活動，及協助分享貼文、推廣使用電子票證搭乘公共運輸活動，有意者可拍攝2分鐘的自我介紹影片後報名，15日前完成報名，將選出2組學生。