「雙十」好吉利！ 新北301對新人登記結婚

黃先生與陳小姐在雙十國慶這一天到中和戶政事務所登記結婚。（記者何玉華攝）

2017-10-10 13:53

〔記者何玉華／新北報導〕雙十國慶諧義「雙喜」又有「十全十美」之意，歷來是新人喜歡的結婚紀念日，新北市民政局統計今（10）日共有301對新人登記為結婚紀念日，民政局並送給每一對新人外型仿造5兩純金條塊的「新北金好」紙鎮，象徵為新人「鎮守愛情」。

戶政事務所在雙十節也休假，有128對新人事先登記但指定今（10）日為結婚生效日，另有173對新人預約今天辦理結婚登記，戶所人員特別加班服務。

在三重戶所登記的新人陳先生說，與老婆透過網路交友軟體認識，雖曾擔心網路詐騙頻傳，但沒想到一見鍾情，在1年內從網友晉升為夫妻；兩人已於9月宴客， 因算命師父說國慶日的日子最好，因此選擇國慶日登記。

中和黃先生歷經感情挫折，遇到陳小姐才認定對方，兩人相差11歲不但未成為距離，反而讓彼此擁有更多的包容與關懷，黃先生還在戶所設計的婚禮造景階梯，重現求婚場景。

民政局戶政科長顏耀明說，為給新人一個難忘的回憶，18個戶政事務所運用創意打造結婚專區，另對指定國慶日為結婚登記生效日者，將贈送「新北金好梳鏡組」，寓意執子之手，白頭偕老。