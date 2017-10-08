100％可回收！環署以寶特瓶、玻璃瓶打造國慶花車

環保署打造100%可回收花車，參與國慶大會。（環保署提供）

2017-10-08 17:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕國慶大會的花車嘉年華，環保署今年也參一腳，並派出百分百花車展現台灣循環經濟的成果。環保署表示，這輛花車主題設定為「回收救地球」，主要以玻璃瓶回收材，以及回收寶特瓶再製而成，且展示完後能夠完全回收，展現台灣循環經濟的理念。

環保署說，這是環保署首度參加花車遊行活動，花車的設計利用到許多回收材料，包括以玻璃瓶回收再製而成的亮彩琉璃，帶出循環經濟無限循環圈；以回收的寶特瓶組裝成萌芽的回收標誌立方體；經過回收的寶特瓶再製成的「寶特瓶布」來呈現地球的樣貌，在地球中有新生的環保綠樹木；並將各處募集而來的回收寶特瓶，手工製成近1萬朵寶特瓶花，搭配能淨化空氣的綠色植栽，展現節能減碳的態度。

環保署也表示，環保循環再利用的概念，利用廢棄物素材再造新生命，之後又可以再進入資源循環的系統。使原本失去效用的瓶瓶罐罐、蓋子、塑膠袋等廢棄物，利用各項材質特性，例如顏色多元的寶特瓶蓋、視覺穿透力強的寶特瓶身，將材料有效妥善的運用來打造花車主體，展現可回收再利用，最後更能再次進入回收系統。而這輛花車，展示結束後也能100%回收。