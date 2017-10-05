興大水利署費時17年攜手打造魚道 給魚兒「安全回家的路」

2017-10-05 14:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學與水利署費時17年，成功攜手打造出「給魚兒安全回家的路」！

興大與水利署設計出一款「魚骨型魚道」，克服台灣河川普遍河短坡陡流急，豐枯流量變化大等先天限制，魚道具高效能的排砂效率，讓多樣化的小型魚蝦均能順利上溯，目前在包括嘉義八掌溪、宜蘭仁澤防砂壩、新竹頭前溪等地設置魚道，魚類上溯率提昇，有效兼顧生態保育與防砂防災功能。

該研究由中興大學水土保持學系特聘教授陳樹群與水利署水利規劃試驗所博士王順昌及中興大學助理研究員席克懷共同完成；主要貢獻在於長時間研究台灣各類型本土性水中生物的上溯現象，內容涵蓋野外觀測、室內實驗及數學模式的精闢見解，2017今年8月獲國際專業期刊「生態工程」（Ecological Engineering）刊登。

陳樹群表示，台灣水域生態系豐富，但也因河短坡陡流急，豐枯流量變化大，導致土砂災害頻仍，為求治山防洪保護上下游安全，國內以興建防砂壩、固床工等防災工程，減緩泥砂輸送量及穩定河道，此外，為提供民生等用水及水利發電，也大量興建水庫以穩定水源。

陳樹群說，這些橫向結構物雖帶給人類利益，卻也阻斷魚類洄游及縮短水中生物的生存空間，目前世界各國多設法興建魚道跨越堰壩，以維護水域生態。

陳樹群指出，歐美各國的魚道多針對單一大型魚種（如鮭魚等），且多設於含砂量極低的攔河堰，大都以隔柵型態，來減緩流速及增加水深，使魚類順利上溯，但將歐美經驗複製到台灣後卻無法奏效，主要是不適合台灣河川存在各式小型魚蝦類或兩棲動物外，台灣河川多是砂河川，隔柵更經常造成魚道內泥沙淤積。

陳樹群研究團隊與水利署水規所自2000年起，開始針對台灣堰壩的魚道缺失進行調查，廣為分析台灣特有種魚蝦類的生態行為，提出新型「魚骨型魚道」的設計觀念，此款魚道分魚骨區、休息區與水道區三部分，魚骨區因造型順流特性，底部具有減緩流速功能，更能強化排砂效果，且隨著流量增加，排砂效能更佳，一般排砂率可超過95%，亦即魚道內的泥沙不超過5%，因此配置在防砂壩可以防止魚道淤積，使其魚道功能不致衰減，休息區提供魚類短暫休憩與躲藏；水道區則促使魚類順利上溯。

陳樹群指出，此魚道可依不同水流特性，滿足多樣化魚蝦類上溯使用，經研究統計，新魚道可適用於台灣特有種魚類如游泳性魚類台灣石礗、粗首鱲、何氏棘魞、白鰻，可達50%以上之上溯率；吸盤性魚類如明潭吻蝦虎、埔里中華爬岩鰍，可達30%之上溯率；攀爬性水中生物：如大和沼蝦可利用麻繩或粗糙邊壁上溯，即使魚道內僅保持濕潤狀態也可以完成上溯。

陳樹群說，這項魚骨型魚道設計主要難度在於魚道內的角度設計，光一個角度如何不卡砂、讓魚群能順水流上溯等，就要花去3到5年時間反覆研究、修正，目前魚道已取得專利，但團隊把研究及魚道設計所有資訊免費開放，盼能在國內河道廣泛設置，為台灣河川生態保育盡心力。