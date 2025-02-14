強化台美關係與展現防衛決心 賴總統：國防預算將達GDP 3％以上

總統賴清德14日召開國安高層會議後發表談話表示，台灣願意也持續在各層面和美國合作，共同追求區域安平繁榮。（記者羅沛德攝）

2025/02/14 12:47

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國總統川普於台灣時間今天凌晨公布課徵對等關稅的藍圖，再度提及台灣。外界關注是否影響台美關係，總統賴清德上午召開國安高層會議，會後並親自主持記者會。總統除強調將強化雙邊貿易關係，他還說，為展現保護國家的決心，將持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上的目標。

賴清德在副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮等官員陪同下，就今年首次召開國安高層會議舉行會後記者會。總統發表相關談話前，先對發生在台中新光三越百貨的不幸事件，造成多人傷亡表達哀悼之意。

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總統說，2025年，是充滿挑戰的一年！也是充滿希望的一年！新的一年開始，美國新政府組成之後，為了因應內外挑戰，採取與過去截然不同的戰略與政策作為，包括我國在內，全球每一個國家正同時面臨新一階段的變動與挑戰。面對變局，他和國安團隊、以及行政院長卓榮泰率領的行政團隊，綜合了當前國內外整體情勢，以及團隊預為研議的因應策略，進行了深入的研討，我們歸納了以下幾點，將作為新一階段推動國家安全與發展的整體策略：

首先，在新的一年，我們將優先推動以下三大工作：

第一，為展現保護國家的決心，將持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3 以上的目標。

第二，為防制中國統戰、滲透及認知作戰對國安的危害，將持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置，以增強社會抵抗力，並促進內部團結。

第三，為掌握全球供應鏈重組及經濟秩序重建的機會，將持續推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略，強化高科技保護，和友盟國家合力打造全球民主供應鏈。

針對台美關係，賴清德說，台灣和美國擁有共同的理念與價值，更是民主自由陣營的堅定夥伴。我們非常感謝川普政府在上任以來對台灣的持續支持，特別是在美日領袖聯合聲明重申，「維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」，並且高度關注中國對區域安全所帶來的威脅。

他強調，事實上，台灣的民進黨政府自川普總統第一任期起就合作無間，並延續至今的國際夥伴之一。多項關鍵的先進武器、攸關台海區域安全穩定的自由航行，以及許多國際外交上的協助突破，都在這段期間落實。站在第一島鏈及民主世界對抗威權的前線，台灣願意，也將持續和美國在各層面的合作，共同追求區域的安定繁榮，實現自由開放的印太願景。未來幾年，或許在政策上各有變動不同，但台灣和華府之間的互信和緊密合作，將會穩定而持續，國人可以放心。

賴清德說，根據「台灣關係法」及「六項保證」，過去八年美國宣布對台軍售總計有48項，金額達到262.65億美元，在川普總統的第一個任期內，就有22項，金額達到187.63億美元，對我國的防衛能力有重大的幫助。而台灣將會在過去8年和美國兩任政府緊密合作的基礎上，持續展現自我防衛決心，加速強化國防，繼續提升台美安全合作的深度和廣度，以及各項制度化的合作。

總統在回答提問時也說，台灣要展現自我保護決心，國防預算有很大變化。馬政府時期國防預算是付一點零五的負成長，蔡政府則成長達80.47%，這是展現台灣決心。在後續因應，為讓國防預算達到GDP百分之3 以上的目標，會尋求特別預算提高國防經費。

針對藍白兩黨在立院對總預算進行大幅刪減與凍結，賴總統也呼籲，政黨可以競爭，但國家不能犧牲。在野的刪減凍結，已經引起國際友盟的關切，相信在野朋友「有接獲這樣關心」，台灣面對嚴峻挑戰，國防外交為重中之重，讓國家穩定發展，會持續穩定預算。

美國總統川普於台灣時間今天凌晨公布課徵對等關稅的藍圖，再度提及台灣。外界關注是否影響台美關係，總統賴清德上午召開國安高層會議，會後並親自主持記者會。（記者羅沛德攝）

總統賴清德（右一）14日召開國安高層會議後發表談話表示，台灣願意也持續在各層面和美國合作，共同追求區域安平繁榮。副總統蕭美琴（右二）等人陪同出席記者會。（記者羅沛德攝）

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