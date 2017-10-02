台南原創時尚週 溫昇豪率伊林模特兒走秀

2017-10-02 16:04

〔記者劉婉君／台南報導〕「2017台南原創時裝週」即日起至15日，在台南文化創意產業園區展出，整合在地紡織、成衣、刺繡、蕾絲、內衣、鞋袋包業等計15家業者參展，為府城注入時尚新風潮。藝人溫昇豪今天下午率領多名伊林模特兒走秀，並進行線上直播，介紹各家服飾品牌特色。

溫昇豪與多名模特兒情境展演台南自創品牌7款服飾、袋包，為7日即將舉行「框架外的原創時尚秀」及「流行時尚設計競賽總決賽」暖身預告。

溫昇豪說，由於外婆、舅舅及阿姨都住在台南，小時候每年都會到台南，台南是台灣開發最早的城市，人文薈萃，他小時候受到一點文化薰陶，然後再到台北生活，感謝台南給他養分。台灣的紡織業是台灣中堅的行業，是引領時尚、引領全球的行業，謝謝這些原創精神的公司，不管是開發新布料或設計成品，都讓台灣在全世界發光發熱，他很喜歡今天走秀的衣服，可以正式也可以休閒，「不同場合呈現不同風格，就是設計的魅力。」

代理市長李孟諺致詞表示，台南是台灣文化歷史的首都，也是紡織產業重鎮，期盼透過推動流行時尚產業，讓台南不只是城市的名字，更是一個品牌、一種生活價值，進一步成為引領國際潮流的都市，使台南豐富的軟實力成為時尚經濟新典範，提高國際知名度。

經濟發展局長方進呈表示，產業人才為台灣核心競爭力，市府為培植流行時尚設計人才，透過舉辦「台南流行時尚設計競賽」，邀請國內大專院校共同響應，發掘時尚產業新秀，今年約300件參賽作品，共有10組入圍決賽，7日將選出前3名優勝，並將由模特兒以國際規格，展演40套參賽作品，後續市府將媒合獲獎新秀就業，讓產業人才根留台南。

為行銷在地優質紡織產品，市府13日於香格里拉並辦理「流行時尚產業採購洽談會」，邀請橫跨歐、美、亞及澳洲7家國際買主，進行一對一採購洽談，為台南業者爭取全球商機。

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