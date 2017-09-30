台大田徑場事件 參與調查會議學代：立委透過教部關切

2017-09-30 19:13

〔記者林曉雲／台北報導〕台大出借田徑場給中國選秀商演節目，台大校方調查小組今天首次開會，有媒體詢問是否有立委介入？台大學生代表大會議長王羿方晚間向媒體說明時表示，從校方人員今天的說明，該名立委透過教育部國會聯絡組「轉知關切」為什麼台大遲不正式同意此活動，使台大在9月15日召開協調會，承辦人員被轉知此事受有壓力，期間文化局人員一直都在，也一直詢問台大為何不同意，並不像文化局宣稱的只是協助。

王羿方也表示，網路流傳的2份公文，上面承辦人員的核章被塗銷是否有隱情，在今天會議中，校方清楚說明這份函稿的來龍去脈，一般借場地只需簽核體育室，校長張慶瑞在9月19日第一次看到這份函稿，批示需會總務處，之後才有駐警隊等會辦單位，這份並非正式公文，而是函稿，且並未發出給借場地的業者，這部分學校有疏失。

有關於9月19日幕婕塔公司已開始搭建大型舞台，但校方並未發出公文，王羿方表示，校方說明，大部分學校單位知悉准予辦理，總務處因此已准許申請校園車輛進入，才會發生正式公文未送出，但重型機具卻已入校，這是學校疏失。

王羿方表示，整個調查報告將送校長張慶瑞，學校在下週二之前會對社會公布，幕婕塔接洽所有的過程，將以時間序為主進行說明。

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