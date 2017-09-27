亞洲最大！左營萬年季首創玄天上帝光雕秀

2017-09-27 22:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「高雄左營萬年季」將於10月7日登場，市府民政局今年打造400公斤的金毛火獅，更推出亞洲最大玄天上帝展演光雕秀，是全國首創神尊演出光雕秀，再加碼環湖水舞光影秀，與蓮池潭相映成趣，深具宗教與觀光指標，再現左營舊城風華。

「高雄左營萬年季」每年吸引150萬觀光人潮，今年全國首創神尊展演光雕秀，以左營元帝廟的主神玄天上帝，高21公尺是亞洲最大，將於每晚9時推出科技燈光秀，再於蓮池潭3公里水域，加碼推出水舞光影秀，光彩奪目、相映成趣。

活動首日在輪鼓喧天中開場，全國33組好手齊聚一堂，舞力全開大跳台客舞，今年更打造高3.2公尺、重400公斤的金毛火獅，市長陳菊親自點睛開光，為8天7夜活動揭開序幕。

重頭戲是萬年迓火獅，24名壯漢迓火獅，串聯在地12間廟宇，舉辦8天7夜活動，繞行左營區街道，民眾參與活動消災解厄，還能祈福卡寫下心願，藉由火獅燒化升天，稟報上蒼實現願望。

今年攻炮城比賽將回歸傳統，參賽者手擲鞭炮，轟炸木製城門，最高獎金1萬2000元，感受鄭成功時期士兵投擲火藥的軍事訓練，民眾順利攻下炮城，或到火獅駐駕的廟宇，參加擲茭3聖杯，均可獲得萬年季限量紀念T恤。

民政局局長張乃千表示，今年將蓮池潭變成光影及光雕秀展場，倒映湖面與水共舞，炫彩奪目如夢似幻，由於適逢國慶連假登場，加上高雄主辦生態交通全球慶典，觀光人潮可望超過150萬人，歡迎民眾共襄盛舉。