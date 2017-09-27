慶祝教師節 台東縣表揚224人

溫泉國小校長吳正成（左）獲得師鐸獎，新生國中組長劉信勇（右）通過師鐸獎初選，今天由台東縣長黃健 庭表揚。（記者黃明堂攝）

2017-09-27 17:18

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府今天舉辦教師節慶祝大會，由縣長黃健庭逐一頒獎表揚優秀的在職及退休教育人員共224人。其中，退休教師李峰銘退休後持續教籃球，獲教育部教育奉獻獎。

受獎人中，溫泉國小校長吳正成是師鐸獎得主，新生國中教師劉信勇組長則通過初選，新生國中退休主任李峰銘則是教育奉獻獎得主。

台東縣特殊優良校長：初鹿國中陳文靜、富山國小廖偉民、初來國小吳運全；特殊優良教師：初鹿國中黃國材、關山國中曾淑珍、池上國中張淨宜、新生國中歐昇翰、寶桑國中黃耀生、美和國小廖裕正、豐里國小徐巧縈、康樂國小曾柏瑜、蘭嶼高中曾如、東海國中范聖黛。

特殊優良職員：新生國中出納組長李淑娟、寶桑國中出納組長吳博仁、大坡國小幹事劉和振、綠島國中幹事游文龍；特殊優良工友：東海國中孫宗英、大王國中齊春山、大南國小王明秀、安朔國小陳美芳、三仙國小劉嘉恩。

退休教師李峰銘（右）退休後仍教籃球，獲教育奉獻獎。（記者黃明堂攝）

台東特殊優良教師得主。（記者黃明堂攝）