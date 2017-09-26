東警寶桑所啟用 民眾讚像民宿

寶桑所外觀設計就像積木堆疊般，相當吸引人。（記者王秀亭攝）

2017-09-26 12:51

［記者王秀亭／台東報導］台東警分局寶桑派出所今天上午落成啟用，全新的4層樓建築，就像積木般堆疊而上，灰白色調的建築映稱著藍天，不少民眾直說新派出所像民宿，台東警分局表示，新落成的寶桑所2、3樓就是員警宿舍，最多可供56人入住，已有不少家住外縣市的員警申請入住。

寶桑所管轄區域是台東市最早發展的街區，舊派出所位在中華路、寶桑路口，從70年興建後歷經多次擴建，常被民眾說是「組合屋」，室內外空間狹小，連停警用車都成問題，經台東縣政府斥資4200萬元，將位在四維路與精誠路口的報廢宿舍改建，讓寶桑所由市區所建物最小轉身為最大的派出所。

由於新址位於台東市四維路夜市底，夜間打燈後，更加明亮，寶桑所長陳景弘說，上週起陸續搬遷，假日燈光也亮起來，週日夜市時，已有不少民眾前來拍照打卡。而在嶄新的派出所辦公，所內員警說，舊所空間狹小，連偵訊室僅用屏風間隔，值班台、辦公室走幾步路就到，到了新所後，走路的時間變多了，偵訊空間也更隱密。

寶桑所除一樓為辦公空間，2樓以上皆為員警宿舍，採4人一套房的格局，台東警分局表示，除提供該所家住外縣市的員警，也開放各所員警申請，因所有設備皆為全新，宿舍又接近海邊，已有不少員警躍躍欲試、準備申請，目前已有6人入住。