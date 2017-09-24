秋老虎！今高溫炎熱 各地高溫續飆36度

今天（24日）各地仍晴朗炎熱，東南風的環境持續使西半部及東北部氣溫偏高，各地高溫約在35至36度左右，花東高溫約33度，白天紫外線偏強。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-24 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕今天（24日）各地仍晴朗炎熱，東南風的環境持續使西半部及東北部氣溫偏高，各地高溫約在35至36度左右，花東高溫約33度，白天紫外線偏強。午後各地山區及中南部平地有局部雷陣雨發生的機率。

中央氣象局指出，受到東南風影響，背風側的西半部、東北部氣溫較高，昨天大台北地區的板橋達37度，創下9月次高溫，嘉義36.7度則創該站今年最高溫，今天天氣持續炎熱，戶外活動需補充水份也請注意防曬。

今天午後各地山區及中南部平地有局部雷陣雨發生的機率，北台灣近山區一帶的朋友也需留意降雨可能，另外位於東南風迎風面的花東、恆春半島一帶，則偶有局部陣雨。空氣品質部分，今天中部、雲嘉南、高屏及金門為橘色警示，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

氣象局提醒，菲律賓附近形成的熱帶性低氣壓預計今晚登陸中國廣東附近，受此熱帶性低氣壓影響，今天台灣西南部沿海、恆春半島及澎湖易有較強陣風，海面浪亦增大，海邊活動或海上作業請注意安全。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 36 28 ~ 35 29 ~ 35 27 ~ 33

受到東南風影響，今天背風側的西半部、東北部氣溫較高，各地天氣晴朗炎熱。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）