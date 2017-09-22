5年來台21次 日本阿伯94愛台灣

日本人中山泰浩今年74歲，非常喜歡台灣，過去5年來台灣21次，他秀出之前拍攝的台灣水果攤照片，說台灣水果真便宜。（中央社）

2017-09-22 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕來自日本的中山泰浩今年74歲，酷愛台灣的他在過去5年來台21次，就連老婆都笑稱他臉上就寫著「台灣」2個字，逢人還自我介紹「我姓中山北路的中山」，喜歡划船的他在台灣結交不少划船同好，若有台灣選手到日本比賽，他也熱情幫忙翻譯。

《中央社》報導，中山泰浩是在2012年7月第一次來台灣，當時他在台北找了一間補習班學中文，並待了約3個月，後來70歲退休後，有更多時間的他更開始利用網路通訊軟體與台灣老師練習繪畫，且大約每3個月就會來台一次，每年大約會到台灣4次，今年到現在也已經來了3次。說到為何這麼熱愛台灣，中山泰浩大讚台灣人個性非常直接又友善，人跟人之間的關係非常好，且台灣的食物很好吃，「我老婆說我臉上寫著台灣2個字。」

交通部觀光局及台灣觀光協會昨在日本東京都有樂町車站前廣場舉行街頭宣傳時，住在埼玉縣的中山泰浩也特地前往捧場，他用中文主動向現場人員搭話，讓工作人員直呼「為什麼你的中文那麼好？」這才了解到他的故事。熱情的他還說24日時會到東京國際旅展的台灣攤位幫台灣加油。