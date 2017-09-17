台江拜溪墘音樂會 金曲歌王獻聲

2017-09-17 16:15

〔記者蔡文居／台南報導〕已流傳百餘年的台江公親寮拜溪墘祭典，將於農曆7月的最後一天（週二）登場，安南區公親寮清水寺結合海尾朝皇宮、社大台江分校、台江文化促進會等台江流域社群，於昨晚舉辦「台江拜溪墘音樂會」暖身，代理市長李孟諺也特別出席，並邀大家一起來共同守護河川。

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，西元1823年，曾文溪從今日公親寮附近的海寮、菅寮一帶改道，衝進台江，內海逐漸變成菅仔埔，成為今日安南區。從1823年之後，曾文溪每逢大風雨，陸續發生多次大改道，台江先民稱為「走溪流」。為了治水，祈求平安，公親寮鄉親每逢農曆7月底，都會擔著牲禮到曾文溪舊河道，奉請清水祖師舉行拜溪墘的祭典，祈天禱地，共祈平安，100多年來，這項台江流域信仰祭典，一直未中斷，見證台江水患歷史。

近年來公親寮清水寺結合海尾朝皇宮、社大台江分校、台江文化促進會等台江流域社群，在每年農曆七月底拜溪墘之時，共同策畫「台江拜溪墘音樂會」，今年特別邀請公親寮百年文化資產的天子門生太平歌、和順國中國樂團、海尾大道公薩克斯風樂團、金曲歌王謝銘祐老師，共同以為台江寫歌的精神，演唱台江人之歌，營造拜溪墘新文化音樂會。

代理市長李孟諺說，這些年來台江NGO社群與市政府共同合作，一起守護河川，一起種樹，鼓勵大家愛鄉護水，可說是全國公私協力的典範。他呼籲大家秉著台江先民拜溪墘的精神，一起守護河川，繼續推動公私治理的精神，一起合作，一定能夠把我們的鄉土照護的更好。