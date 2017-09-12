從中秋到國慶日 搭國道客運指定路線享優惠

2017-09-12 16:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國慶連假出遊返鄉，搭乘國道客運可享優惠，交通部公路總局今年國慶日連假針對重點疏運路線，規劃提供平均85折的優惠票價，且考量國慶與中秋節相近，優惠實施日期將從10月3日中午12點至10月10日晚上24點。另，這次優惠措施，更首度結合市區公車提供轉乘優惠，除雙北、桃園、南投外，搭客運轉各縣市客運、公車，皆可享基本里程8公里或市區客運一段票免費，再省12元至21元。

客運優惠措施共14家業者、86條路線適用，包含國光客運34條路線、統聯客運28條、和欣客運7條等，優惠票價約是原價的8.1折至9折不等，另還規劃於國慶日連續假期期間，試辦「捷運三重站－羅東」、「市府轉運站－傳藝中心」及「板橋轉運站－羅東，不經台北市直達車」等3條國道客運臨時路線；民眾搭乘後至宜蘭，可轉乘當地台灣好行、紅綠線、宜蘭勁好行等公車系統串聯各景點。由於高公局假日針對國道5號部分路段，將實施大客車優先通行，搭乘客運較自行開車節省約30分鐘行車時間。

除國道客運票價優惠外，公路總局這次首次實施搭國道客運，轉乘在地客運優惠措施，除台北市、新北市及桃園市因路線數量龐大，來不及配合辦理，及南投縣無國道客運銜接的市區路線外，其餘縣市及路線均有參與實施。不過想享優惠需使用電子票證，針對國道中長途無驗票機路線，已協調業者於場站設置過卡機，劃位紙票乘客須於場站完成過卡程序，後續才可使用電子票證刷卡享轉乘優惠。