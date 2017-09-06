調降文言文比率 鍾肇政等135位作家連署支持

支持調降文言文比例，強化台灣新文學教材——對本國語文教育改革的主張

連日來，因為教育部課審會審查12年國教國語文課綱，關於高中國文文言文比例與推薦選文部份引發各界討論與關注，台灣文學學會已提出大幅調整課綱的呼籲，考量學生學習需要，以及教師課程安排自主性，適當下修文言文教材比例，強化台灣文學教材，提振學生語文閱讀興趣。此為本國語文教育改革的關鍵，有助於國民文化人格養成，對書寫與閱讀之提升，更有助益。

本國語文教育，長久以來偏重文言文，形成國民文化養成的枷鎖，阻礙國民心靈的開展。一波又一波的國文課綱修訂，陷於文言、白話比例調整的糾葛，缺少新視野，舊有黨國體制遺留的弊病實為病灶之源。

語文有符號、工具、方法、精神的層次，不斷在時代變化中更新。中華文化作為台灣文化的元素之一，從文言到白話，既是歷史，也是現實，我們並不否定；中國五四運動的新文化思維、台灣從日治時期到戰後以來的新文化運動，以及當前國內各族群語文的復振運動，也都是形成語文內涵的重要元素，不宜偏執。若仍偏執於文言文教材，乃是守舊主義的依賴，更是在台灣的殖民意識、不合時宜的中國結再現。邁向民主化、追求國家重建的台灣，應該早日拋棄這種枷鎖和桎梏。

台灣文學學會要求大幅調整課綱，強化台灣文學教材，與世界接軌。作為創作者，在詩、散文與小說、評論與劇作拓墾的台灣作家群，我們支持並呼應此一關係到本國語文教育改革的主張。我們強烈希望，本國語文教育能夠引領青少年在國民養成過程中，與台灣這塊土地繫連，與台灣文學作品一起呼吸，進而經由世界文學的觀照，認識世界。以下是我們的三項訴求：

一、支持調降教科書文言文比例，活化語文的書寫與閱讀。

二、強化台灣文學作品在語文教科書的份量，讓本國國民文化人格的養成與台灣同步，讓本國的國民心靈與台灣這塊土地相連。

三、配合台灣的國家重建，本國語文教育應強化台語、客語和原住民族語的語文素材，並與世界接軌。

共同發起人

鍾肇政、林亨泰、鄭清文、趙天儀、李魁賢、東方白、岩上、姚嘉文、張良澤、莊萬壽、劉靜娟、楊青矗、吳晟、呂興昌、陳列、曾貴海、李敏勇、陳萬益、康原、陳芳明、彭瑞金、鄭邦鎮、黃勁連、蔡文章、江自得、鄭烱明、邱各容、杭之、蘇紹連、廖玉蕙、應鳳凰、林梵、阿盛、李勤岸、利玉芳、宋澤萊、陳坤崙、李筱峰、林文義、詹明儒、天洛、陳明仁、廖為民、黃徙、林水福、林世煜、楊子澗、歐宗智、林文欽、陳寧貴、林央敏、向陽、謝振宗、方梓、夏曼·藍波安、莊華堂、初安民、胡慧玲、江昀、方耀乾、果子離、林正盛、林美挪、陳建成、呂東熹、凃妙沂、江文瑜、張蕙芬、瓦歷斯·諾幹、邱振瑞、蔡其達、楊翠、魏貽君、陳皓、張芳慈、廖志峰、陳胤、鴻鴻、郭珍弟、郭漢辰、柯柏榮、李志薔、陳金順、楊允言、林裕凱、陳豐惠、陳謙、施俊州、黃文成、李癸雲、邱一帆、蔣為文、胡長松、房慧真、李長青、許赫、張耀升、鄭順聰、鄭秉泓、吳錡亮、何信翰、伊格言、吳易澄、吳易叡、呂美親、黃麗群、周馥儀、陳夏民、王離、印卡、沙力浪、陳允元、溫朗東、陳學祈、李屏瑤、神小風、廖亮羽、何敬堯、林立青、羅毓嘉、徐珮芬、林佑軒、鄭清鴻、朱宥勳、盛浩偉、蔡宜文、陳茻、吳曉樂、宋尚緯、周芷萱、朱宥任、煮雪的人、劉宇均、李佳慧