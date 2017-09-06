活用理化原理 北門高中獲思源科學賽銅牌

北門高中設計的推倒骨牌關卡。（記者楊金城翻攝）

2017-09-06 20:08

〔記者楊金城／台南報導〕思源科學創意大賽落幕，國立北門高中6位學生組隊勇奪銅牌，學生活用物理、化學、機器原理設計推倒骨牌的關卡，很有創意。

得獎的是高三學生林芳如、李勝智、吳啟豪、何博熙、王詳宇、覃事皓，校長沈文寅說，學生不只要活用科學知識，也要融入電腦、資訊、程式設計，考驗團隊合作和集體創意，能在強敵環伺中得獎不簡單，全校師生與有榮焉。

交通大學思源基金會舉辦的科學創意大賽，今年以「我們的學校」為設計主題，鼓勵高中生運用科學知識，發揮集體創意進行推倒骨牌的闖關比賽。

北門高中隊長吳啟豪說，隊員討論後以校園特色「社團、運動、活動、風景」設計4道關卡，每關利用2到3種物理、化學原理進行闖關任務，為了設計闖關內容，隊員可說絞盡腦汁。

像是第一關以酒精槍、鋁箔包等裝置，利用小蘇打遇上檸檬酸會膨脹的特性，產生瞬間推力推倒骨牌；第二關利用磁力碰撞、力矩現象、圓周運動等原理；第三關以有燃燒反應、振盪反應原理設計；第四關是空氣砲、電磁反應的運用。

林芳如是隊中唯一社會組女生，讓人刮目相看；何博熙、王詳宇說，參賽過程讓隊員學會思考問題、解決問題，是比賽最大收穫。

比賽從5月起初賽，進入複賽，最後到決賽，準備時間長達5個月，沈文寅說，要感謝指導老師黃鈺勛、陳侃甫陪伴學生通過體力與腦力長期激盪的大考驗。