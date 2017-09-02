虎尾「拳頭窩」！武術節款待「好兄弟」看好戲

虎尾中元武術節熱鬧登場，各家英雄大展身手。（記者廖淑玲攝）

2017-09-02 13:15

〔記者廖淑玲／雲林報導〕迎接虎尾中元祭，邀請「好兄弟」看熱鬧，虎尾中元武術節今天在雲林布袋戲館熱鬧登場，各式兵器、拳路展演，結合武術與舞蹈，打造虎尾「拳都」美名，讓人大開眼界。

虎尾公所結合鳳山館武術藝文推廣協會推出武術節，今天來自虎尾各里的武林高手大展身手，傳統的拳路及兵器精彩演出，展現「會過西螺溪，未過虎尾溪」的威名，虎尾公所設計的「小虎子」吉祥物也第一次現身，吸引大朋友、小朋友爭相合照留影，成為活動焦點之一。

今天鳳山館武術藝文推廣協會理事長周士翔帶領徒子徒孫現場表演少林槍、關刀、齊眉棍、白鶴拳、羅漢拳、鳳陽拳等，以及各式兵器拳路展演，還有濁水溪藝術舞蹈團、虎科大教授陳英鵬率領太極拳社、崙背國小武術班表演，贏得全場喝采。

周士翔說，早年虎尾民風剽悍，習武的人很多，團結保衛家園，對抗外來勢力，各地廟宇都設有武館組織，打造虎尾有「拳頭窩」之稱，配合農曆「鬼月」虎尾中元節普度，地方宣揚「北基隆、南虎尾」舉辦武術節，為中元普度暖身熱場，款待「好兄弟」看好戲。

虎尾鎮長林文彬強調，有感武術式微，傳統武德風氣不再，為發揚武術得從小扎根，感謝鳳山館推廣兒童武術向下扎根，融合武術與舞蹈，達到武術舞蹈化、舞蹈武術化，呈現不同形式的虎尾之美，也邀請全國遊客9月5日中元節當晚到虎尾參與盛會。

相關影音