黑板樹移除與否？民眾意見紛歧！

黑板路樹應否移除？支持反對者互槓。（記者黃鐘山攝）

2017-07-03 22:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕黑板路樹移除與否？民眾都有意見！有人認為黑板樹不適合種在人行道等公共設施，有人則說它具休憩、綠美化功能。但台中市府建設局表示，展開黑板樹移除計畫後，近兩年因行道樹申請國賠案件數遞減，顯示移除計畫已見成效。

黑板樹是台中市最常見的路樹，但淺根粗大，常破壞人行道鋪面，又有根系阻礙排水、易受颱風折損斷枝，以及花期散發刺鼻氣味、種子毛絮四處飄散等問題，不僅嚴重影響用路安全與居住環境品質，更可能引發民眾過敏現象，部分民眾不斷要求市府改善。

不過也有人認為，黑板樹不怕蟲害，筆直的樹形很討喜，原有大批黑板樹，因生長狀況良好且有足夠植生空間，也提供大片樹蔭供民眾休憩，亦使得台中城市綠美化成效斐然，諸如興大綠園道等地點，皆因為高大黑板樹成林，而成為民眾記憶深刻的地點。

支持反對意見互槓，建設局經審慎評估，決定推動黑板樹移除計畫，並編訂《台中市人行道黑板樹處理標準作業程序》，針對公園、學校周邊、道路及人行道等，影響人行與車行環境公共安全問題嚴重，或損害公共設施的黑板樹，列為優先處理對象。

建設局說，全市約有1萬7千株，去年移除1千5百餘株，今年上半年移除9百餘株。市府預計在108年底改善6千株黑板樹，並視棲地條件補植植栽，讓公共空間植栽呈現更良好的狀態。

建設局強調，樹木本身沒問題，但種錯地方就是災難，其他縣市也有相同困擾。經統計，蘇迪勒颱風過後，黑板樹折枝倒塌894件，是行道樹災損中最高的，約佔3成以上；當年因行道樹申請國賠案件有59件，協議賠償10件。

展開黑板樹移除計畫後，去年因行道樹申請國賠案件有33件，協議賠償4件；今年上半年因行道樹申請國賠案件有5件，協議賠償1件，有明顯遞減情形。