公有市場意外險保費大漲 中市府：找保險公司協商

2017-06-30 15:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市公有市場公共意外保險保費大漲，藍營議員黃馨慧今天質疑，經發局原案預算僅近百萬元，後因訪價馬虎調高預算至243萬元，禍及攤商得分攤多繳保費，要求市府補貼保費；經發局表示，下週邀保險公司研擬配套協助攤商。

台中市公有市場每年皆由市府統一招標投保公共意外險，今年保費飆漲，攤商怨聲載道，繼綠營議員江肇國要求市府調降後，藍營議員黃馨慧、李中也舉例表示，104年公有市場公共意外險預算99萬元、得標66萬餘元，105年預算150萬元、得標66萬餘元，顯見議價空間不小。

黃馨慧表示，106年預算原本近百萬元，經發局見無廠商投標卻急忙修改金額，一口氣調高至243萬元，廠商見有利可圖，大舉提高投標金額，才讓得標金額高達161萬元，此和預算相差80萬元，經發局評估、訪價實在太馬虎。

她批評，得利的是保險業者、受累的卻是每日收入不豐的攤商，要求市府動用第二預備金補貼部分保費，不該將政府機關的怠惰疏失轉嫁給無辜的攤商。

經發局表示，依據零售市場管理條例第7條規定，市場自治組織或市場管理委員會，應為營業場所投保「公共意外責任險」，但市府為減輕攤商的保費負擔，會協助各自治會，為市場辦理統一招標，再由自治會分攤保費。

經發局強調，產險業在八仙塵暴後提高公共意外險保額，導致今年攤商的保費也增加，為減輕攤商負擔，將儘速邀集保險公司及各市場自治會於下周研擬配套措施，完整向攤商說明保費調整方式，明年也會再協商，希望努力爭取更低的保費，減輕攤商負擔。