美食展設公共冰箱惜食 主廚每天演示無菜單料理

台灣美食展邀請名廚周文森分享剩食變成美味食物的魔術。（台灣觀光協會提供）

2017-06-28 15:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2017台灣美食展將於世貿一館登場。台灣觀光協會表示，今年在「食之育」展區中，特別規劃「惜食」主題，4天展期中，美食展現場將設置公共冰箱，收集各展攤用剩的食材，或外表較差但不影響新鮮度的蔬果；每天下午邀請知名廚藝老師周文森，用公共冰箱的食材，現場烹調成美味可口的食物，希望藉由實際操作示範，鼓勵大家從日常生活中實踐惜食的概念。

為推廣惜食觀念，協會今年邀請曾任多家知名西餐廳主廚，現任Bellavita廚藝教室、瘋食客等廚藝教室講師周文森，在展期間的每天下午，從公共冰箱取出剩餘食材和賣相不佳的蔬果，現場烹調成色香味俱全的食物，和民眾分享。

周文森表示，他不需要預備任何食譜，每天可依據食材現場烹飪，因為剩餘食材其實可以帶到每一道料理，例如剩餘蔬菜可以和米一起煮成好吃的燉飯，肉類的應用也很廣。

周文森指出，台灣是個寶島，過去在西餐廳擔任主廚時，參考國外雜誌擺盤所需要的植物，無論多麼稀有，只要交代一聲，3個月就能在台灣的土地上種出來，更別提一年四季都可以吃到不同蔬菜水果和漁產品；但也因為食材富足、取得容易，有浪費的傾向，過去在飯店或餐廳工作，他一直在執行「惜食」的理念，廚房冷凍櫃裡一定有個空格，是他放蔬菜皮、梗的地方，因為這些是熬高湯最好的食材。

現在周文森在廚藝教室教烹飪，也會在教學上力行「惜食」的概念，例如他會拿出一大袋洋葱皮，教學員在滷豬腳或燉紅燒肉時使用，「因為洋葱皮是最佳的天然染劑，用洋葱皮滷出的肉，顏色非常漂亮」。他說，很多人洋葱只切四分之一顆，其餘四分之三就丟掉，「當廚師的人看到浪費食物，會很傷心。」

周文森現場也會透過親子教學，導正小孩子偏食的習慣，例如他菜單上常有的一道卡洛特濃湯，孩子們根本不知這是什麼，而且看到成品會以為是南瓜濃湯，結果是紅蘿蔔濃湯，很多不吃紅蘿蔔的小孩，嘗到這道湯，就改變不喜歡紅蘿蔔的態度，既可以用天然食物導正孩子的偏食，又可以讓孩子們珍惜食物。