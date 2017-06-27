日本品質也太好！電池放了70多年竟然還能用

日本網友最近發現手邊一顆二戰時期的電池，竟然還可以使用。（圖擷自推特）

2017-06-27 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕通常一般電池的壽命都只有幾年而已，不過有位日本網友最近發現手邊一顆二戰時期（1940年代）的電池竟然還可以使用，引來網友們的熱議。

綜合報導指出，日本網友「hieiteitoku1121」日前在推特貼出一個二次世界大戰時期的日本製乾電池，這顆電池是由「日本乾電池」公司所做，推算起來「高齡」已達70多年，電池體積相當龐大，高約14公分、底部的直徑也有7公分，重量更達1.3公斤。該網友接著拿出一個計算機連接電池，想測試還能不能用，沒想到計算機還真的運作起來。

該網友後來又找來另一顆昭和30年（西元1955年）的電池測試，結果也成功讓計算機運作。許多網友看到這兩顆都有60多年歷史的電池竟然還可以用後都熱烈討論，有人直言，「太神奇了！」也有人表示，品質真好，竟然可以保存得這麼好。