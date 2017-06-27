環保署實察再生粒料用法 台東環團質疑不合格

2017-06-27 18:18

［記者王秀亭／台東報導］台東環團日前北上指控台東縣處理再生粒料不合規定，環保署今天派員實地勘查，台東環保團體及在地居民也到場了解，環盟台東分會召集人廖秋娥質疑縣府，直接將再生粒料填放在汙水處理廠預定地「綠化區」，再利用不合格；環保署廢棄物管理處科長蘇意筠實勘後表示，再生粒料出場檢測、用途及使用地點，皆符合目前規定的底渣再利用管理方式。

今天上午10時不到，環盟台東分會、荒野保護協會台東分會、台東公民監督聯盟、台東市新興、豐里等里長及台東市民代表陳國民，聚集太平溪出海口北側的汙水處理廠預定地，待台東縣環保局、環保署人員一到，立即進入底渣填放地實勘。

廖秋娥表示，台東縣環保局將高雄運回來的底渣，填放汙水處理廠預定地的「綠化區」作為基地填築，依規定基地填築是指用在工程或建築基地，不是「綠化區」，若綠化區也能做基地填築，是否連遊戲區整地工程可以，或任何一處作工程都可以，綠化區在上方短期間內無建築物、下面無防水布阻隔情況下，底渣再利用產品裸露填放恐造成汙染。

陳國民則帶來日前在現場採樣的底渣，指環保局對外宣稱，以再生粒料搭配太平溪土石，以1:1混合使用，但多次現場監督，只見再生粒料直接倒入，沒有混合太平溪土石。

環保局副局長陳炳伸對此嚴正否認。蘇意筠則強調，再生粒料從高雄出廠時已檢驗合格，有無與1:1混合其他土石，都符合規定。

蘇意筠說，台東縣政府處理再生粒料皆符合現有法規，目前這3項都符合底渣再利用管理方式，也尊重環盟台東分會的看法。

縣環保局則重申，再生粒料是再利用於基地整地工程，並非底渣廢棄填埋，相關過程完全符合中央規範，環保局絕對會在遵循中央各項法令規範下，繼續為處理台東垃圾及保護環境做對的事。

縣府建設處長吳慶榮表示，汙水處理場細部設計已接近完成階段，今年一定動工，未來會分期施作，預計10年內完成。

相關影音