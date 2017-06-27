用愛經營教育 亞餐兩老師獲全國績優教師榮耀

亞洲餐旅學校餐飲科老師彭聖傑（左）獲教育部全國技藝教育績優教師獎；調酒社指導老師袁明琦（右）入選全國教育人員杏壇芬芳獎。（記者王俊忠攝）

2017-06-27 12:04

〔記者王俊忠／台南報導〕亞洲餐旅學校餐飲科老師彭聖傑推展技藝教育成績優異，榮獲教育部頒發全國技藝教育績優教師獎。調酒社指導老師袁明琦組長長期指導學生社團活動，對學生視如己出般的關懷照顧，入選全國教育人員杏壇芬芳獎，兩位愛心老師分獲教育人員最高榮譽獎，校內師生同感榮耀。

彭聖傑老師原任老爺知本酒店中餐主廚，受亞餐禮聘轉任專任教職，他是業界高手；卻是教育界生手，但憑藉對教育的一份執著與熱愛，努力調適自己，以學習心態積極參與學校每一項工作，擔任實用技能班老師，結合以往在業界實務經驗配合課本理論指導學生，也指導學生參加各項技藝競賽，獲獎無數，最高曾榮獲全國技藝競賽金手獎。

同時，彭聖傑擔任國中技藝學程指導老師，輔導國中學生認識技藝教育，正確選擇未來學習方向，他也負責學校推廣教育中餐烹調第二專長班教師，幫助社會青年學習第二專長與考取國家專業證照，為未來創業、就業、轉業做準備，他所輔導學員的證照通過率高達九成以上，績效優異。

袁明琦是亞餐文書組長，從學生時代念書到出社會工作，近四十年歲月都在亞餐學校度過，她也非教育專業出身，十四年前亞餐成立調酒社團，她義無反顧承擔社團所有工作，從無到有，沒有師資、設備及選手，但她秉持用愛與關懷呵護每位學生，以身作則，不斷進修學習，考取各種專業證照來指導學生。

十餘年來蓽路藍縷努力，亞餐調酒社已凝聚成一個充滿愛的家，即便是畢業多年的學長姐仍會主動返校協助指導學弟妹，袁組長已成為孩子口中的「袁媽」了！學生在全國比賽中獲得優異成績，激發孩子潛能，也幫助他們找到方向與自信。

亞餐校長書國範表示，「教育無它，愛與榜樣而已」，肯定兩位得獎老師雖都非教育專業出身，但憑藉自身對教育的愛、實踐教育的真諦，雙雙獲獎實至名歸。