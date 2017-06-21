馬胎古道23日健行 客家與泰雅文化交流

新竹縣尖石鄉義興村的馬胎古道，早年是客家與泰雅文化交流的重要道路，公路開通後，古道已鮮少人走！（內灣形象商圈發展協會提供）

2017-06-21 12:09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉義興村的馬胎古道，早年是客家與泰雅文化交流的重要道路，公路開通後，古道已鮮少人走；內灣形象商圈發展協會為了推廣綠色觀光，23日邀請內灣商家、居民和遊客，一起漫步這條擁有豐富故與美麗景色的百年古道！

尖石鄉義興村馬胎部落與嘉興國小義興分校，23日將共同舉辦「馬胎好聲音樂饗宴暨泰雅馬胎部落文化感恩節」，內灣形象商圈發展協會在當天配合舉辦馬胎古道健行活動，希望增進客家與泰雅文化的交流。

內灣協會表示，在日治時期，橫山鄉內灣由日本官方及商人主導開發，以作為交通樞鈕，地理位置正好是客家聚落與原住民部落的交會點，因此內灣客家人與泰雅族人的文化交流從沒中斷過；馬胎是距離內灣最近的部落，早年部落族人採買與就學，都必須徒步走山路到內灣，義興大橋興建後，逐漸被公路取代了。

當時的山路，就是23日健行活動的馬胎古道及情人谷步道（南坪水圳）；協會表示，馬胎古道曾經是運木材的木馬道，後來才修建成觀光步道，步道上仍保留著原始山林的景色，無數的山藤穿插樹林間，偶爾有幾道陽光透過樹葉間的縫隙照射在小徑上，讓步道涼爽卻不陰暗，入夜後更有許多螢火蟲流連飛舞。

23日上午9點半，在內灣大橋集合，分挑戰組和休閒組兩條路線，有接駁車在義興分校接送，歡迎有興趣的朋友參加，現場也可報名，報名費（含保險）每人50元，詢問電話（03）584-9060 黃秘書。

協會說，近年來內灣不斷地發展多元觀光產業，義興村擁有桂竹筍、水蜜桃和甜柿等農特產資源，還有原住民的編織與木雕，深具特色，希望透過活動串連與資源分享，讓兩聚落更加緊密合作，也讓更多遊客有機會深入認識在地的客家與原住民文化。

內灣形象商圈發展協會23日將舉辦馬胎古道健行活動，邀請大家一起漫步這條擁有豐富故與美麗景色的百年古道！（內灣形象商圈發展協會提供）