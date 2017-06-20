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結帳多算326元？ 她提醒一蘭帳單要看清楚

2017-06-20  10:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本「一蘭拉麵」15日開幕，許多民眾紛紛前往排隊嚐鮮，不過有網友發現，吃完結帳的時候帳單竟然莫名多出326元的金額，並提醒大家在結帳前要先確認金額。

該網友在臉書社團「爆料公社」貼出帳單表示，當時吃完之後發現，原本不含服務費的金額是442元，但總計卻寫768元，硬生生多了326元，自己和其他3個朋友去吃都有遇到這種多算錢的狀況，而且每個人都是被多加約300多元，向店家反應過之後，店家才重開一張正確帳單，而在帳單照片上、被掀起來的另一張單則是店家改過的正確帳單。網友也提醒要去吃一蘭的消費者們在結帳前先對一下單子，才不會多花冤枉錢。

一蘭算錯價錢也引起網友們一陣討論，有網友認為「多算了一碗麵加蔥的錢~」、「有問題告知店家就好，很有可能pos機設定有問題。」、「這種錯誤店員在出單前就需再次確認，而不是等顧客發現，教育訓練需加強。」、「我比較好奇的是不是人為操作疏失，導致機器印出來不正確的金額？」

另外則有網友直接貼出估算結果，表示326元是288+38，也就是被多算一碗麵跟一個38元配料，並提出推論：「我覺得是店員不熟悉pos機啦~感覺是店員先key一碗麵288跟蔥38，出單後發現飯跟汽水沒按到，所以點了『追加』又按了一次麵跟蔥。」

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  • 有網友發現，吃完結帳的時候帳單竟然莫名多出326元的金額，並提醒大家在結帳前要先確認金額。（圖擷取自爆料公社）

    有網友發現，吃完結帳的時候帳單竟然莫名多出326元的金額，並提醒大家在結帳前要先確認金額。（圖擷取自爆料公社）

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