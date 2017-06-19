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台中光復新村誰管？文化局挨批推責任

光復新村部分房舍破損，市議員林碧秀要求市府修繕。（議員林碧秀提供）

2017-06-19  16:10

〔記者張菁雅／台中報導〕台中光復新村已被市府指定為文化景觀，也是熱門觀光景點。台中市議員林碧秀針對光復新村管理維護及環境改善問題，提出8項提案，市議會教育文化委員會今天審查時，文化局長王志誠都說不是該局權責，遭與會議員抨擊推責任，委員會也決議由文化局邀集相關局處討論光復新村管理問題，下會期向大會提出報告。

林碧秀表示，光復新村是台中市第1處文化景觀，也是「摘星計畫」規模最大的青創基地，市府又將規劃為國際非政府組織（iNGO）中心，光復新村可能面臨社會局、文化局及勞工局權責不清的問題，市府應統一窗口，避免多頭馬車。

另外，她也發現光復新村部分圍牆老舊、旁邊的乾溪堤岸坡度太高，容易發生危險，並建議加強光復新村綠化、改善老舊污水管線、成立環境教育中心。

林碧秀將上述意見整理成8項提案，向議會提出。教育文化委員會今天開會審查議員提案，王志誠表示，光復新村所有權人是國有財產署，市府僅是代管，文化局只負責代管摘星計畫使用的房舍，其餘200多棟房子，社會局正辦理代管手續中，因此，這8項提案都不是文化局權責，但管理單位若要修繕房子，必須依照文資法規定辦理。

議員江肇國、王立任、尤碧鈴、朱暖英表示，文化景觀的主管機關是文化局，文化局不能撇清責任，文化局當然不能去做污水、綠化工作，但應扮演統籌的角色。

委員會主席蔡雅玲、議員謝志忠則要求文化局邀集相關局處討論光復新村管理維護問題，委員會也做成這項決議，並請文化局下會期向大會提出報告。

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  • 光復新村充滿懷舊風，常有劇組在此取景。（議員林碧秀提供）

    光復新村充滿懷舊風，常有劇組在此取景。（議員林碧秀提供）

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