遊戲王卡網拍衝擊傳統經濟？台北地下街禁面交

台北自下街禁止網友面交。（圖：網友提供）

2017-06-18 17:24

〔記者郭安家／台北報導〕台北車站旁的台北地下街是不少網友面交PVC遊戲卡好去處，有玩家指出，過去一張2、3000元的高價值卡片，寄賣於地下街商鋪，店家可抽1至3成；由於網購便利，不少玩家跳過店家於地下街面交，衝擊店家生意；地下街昨天竟張貼公告禁止網路面交，還揚言要對玩家提出法律告訴。

台北地下街昨張貼公告，指「非本地下街內商家，禁止從事任何商業行為，請多一分尊重，網路面交視同商業行為，將蒐證提出法律告訴」。該公告引發網友砲轟後，地下街今還加碼張貼公告，指未經核准不得推銷、兜售等現金交易（例如卡牌販售），「違者將錄影存證，交由警方處理」

記者去電保證責任台北市台北地下街場地利用合作社理事主席黃玉珠，但黃未接來電，無法取得進一步回應。

有卡牌玩家坦言，「遊戲王」卡一張最貴3000元，有些動漫配音員在聲優卡上簽名，動輒上萬元，去年3月市面上甚至出現「海賊王」娜美泳裝版，半年價格可能漲1倍多，很多人投資。

過去卡牌寄賣於店鋪內，店家可抽1至3成，有些店家以2000多元價格出租箱型「格子鋪」，供玩家做生意，但如今網路發達，玩家索性面交，或在店內交流時互相使眼色，於一旁的廁所交易。