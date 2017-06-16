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嫁接王！1棵芒果樹 種出35種芒果

邱宗志鑽研嫁接技術，1棵芒果樹有35品種。（記者顏宏駿攝）

2017-06-16  21:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕家住田中鎮在台灣高鐵擔任專業工程師的的邱宗志，利用假日閒暇時，將家中的一棵土芒果樹嫁接近35種芒果品種，多層次的嫁接技術，芒果樹上纍纍，讓邱宗志成了芒果嫁接達人。

邱宗志指出， 他原本是果樹嫁接的門外漢，8年前台中福壽山農場旅遊時，看到一棵老蘋果樹嫁接了43種不同品種的蘋果，感到非常的新奇及有趣，自行參加農業試驗所熱帶果樹訓練班課程，便一頭栽進了「嫁接」果樹的領域裡。

邱宗志把芒果樹當作「敲門磚」，從網路上得知高雄市燕巢區有一芒果種植專家，他特別去請教，發現對方種植的都是迷你版，芒果樹高僅有只有60到70公分，但結實纍纍，而且也是採「多層次嫁接」。

他對「多層次嫁接」非常有興趣，學得嫁接法，便把台農一號、柴檨、肉檨、香檨、四季芒果、黃金芒果、愛文、海頓、凱特、聖心等共35種品種接在同一棵土芒果樹，其中最特別的是具有濃濃龍眼香氣的紅象牙芒果，光是一顆就可以長到7斤重。

邱宗志還說，嫁接選對時機很重要，3月嫁接存活率最高，9月次之，6月及12月最差。他認為，3月正是春天來臨，溫度回升氣候溫和，也是其萌芽生長的開始，植株在嫁接後癒合力強，因此嫁接成活率高。

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