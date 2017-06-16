雲科大推「自主防災社區」 不被動等待政府救援

2017-06-16 18:40

〔記者詹士弘／雲林報導〕極端氣候下台灣強降雨現象頻傳，雲林科技大學「水土資源及防災科技研究中心」推動「易淹水地區水患自主防災社區」，當水患來臨時，社區可主動完成自助、互助、共助的預防性作為，而不是被動等待政府救援。

雲科大防災科技研究中心深耕災害防救研究，近年來著力培育民眾防減災能力，鑑於強降雨常造成局部地區災難頻傳，民眾不能只能被動等待政府的救災資源，雲科大開始扮演專業協助角色，深入社區，輔導社區自主防災。

雲科大表示，這波梅雨帶來雲林局部地區強降雨，包括斗六石榴地區及褒忠、東勢等地，時雨量超過50公釐，瞬間大雨造成地方淹水、山洪爆發、大水溢堤，災害發生的太快，公部門很難在第一時間提供協助，所以社區需要先自救，甚至扮演協助鄰近災難地區救災的角色。

目前雲科大推動「易淹水地區水患自主防災社區」計畫，與社區組織結合，提供地方防災自救的教育訓練，並開發出APP網站判讀資訊系統，當颱風、豪雨來臨時，可依據設置在社區裡的「雨量桶」作預警，只要降雨量達警戒值，即可預防性的人員疏散或撤離到避難處所，而訊息可用Line群組傳達給社區民眾。

雲科大也會依社歷史災情資料，依據實際狀況，為社區「量身訂做」自主防災的相關應變措施。

防災科技研究中心主任溫志超表示，氣象局每10分鐘就發布新的氣象預測，而且預測準確度極高，但因屬於大區域的預測，尚無法精準局部地區的強降雨，所以社區還是需自主防災，才能及時對災害主動反應，降低損失。