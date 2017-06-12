模擬老人養護中心失火 麻豆演練搶救大量傷病患

台南市消防局第二救災救護大隊今模擬官田老人養護中心、日間照顧中心失火，指導養護人員疏散院民避難。（記者楊金城攝）

2017-06-12 19:49

〔記者楊金城／台南報導〕老人養護中心、護理之家一旦發生火警常造成傷亡，台南市消防局第二救災救護大隊今模擬官田老人養護中心、日間照顧中心失火，演練和養護人員一起搶救、疏散院民，提升消防隊和養護機構應變能力。

二大隊在接獲模擬火警通報後，出動雲梯車、消防車、救護車等人員器具，協助訓練所內50名員工如何有效的在第一時間運用安全門、救助袋、避難空間等疏散院民，並針對三層樓建築、達152收容人數的官田老人養護中心進行實際演練疏散、搶救，加強防火救災的警覺性、應變能力。

衛福部統計2012年至2017年，全台發生7起養護中心、護理之家大火，其中台南北門區、安南區就發生2件，又以署立新營醫院北門分院附設護理之家大火奪走12條人命、造成55人重傷、17人輕傷，成為台灣醫療照護機構最慘重的火警事故。

第二救災救護大隊大隊長陳博文說，北門分院這場事故對台南消防人員而言無疑是最大的警惕，二大隊要求轄區各分隊，除了全盤檢查機構消防設備，更要嚴謹看待照護中心的消防訓練。

考量機構工作人員疏散技巧不足、通報速度緩慢、未符合建築消防法規等都是釀災原因，官田分隊長陳協裕說，必須兼顧宣導、訓練與實際推演，才能以防萬一，降低傷害。

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