招收200名高中生從農 教育部祭出獎金和加分

為培育具創新經營與持續學習能力的農業接班人，教育部和農委會連首推動獎勵高中從農方案，今年首屆開辦。（資料照）

2017-06-09 09:28

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考今天寄出成績單，教育部向農家第二代或對從農有興趣的國中畢業生招手，和農委會合作推動獎勵高中從農方案，如就讀北科大附農、苗栗農工等11所學校農場經營科，每學期可領農業獎助學金5000元，加上相關獎助金，每學年最多可領3萬元，寒暑假則下田實習，畢業後可選讀農委會推動的大學農業公費專班，每年預計提供200個名額。

今年是首屆開辦獎勵高中從農方案，參與學校包括北科大附農、苗栗農工、興大附農、新社高中、員林農工、仁愛高農、北港農工、旗山農工、內埔農工、佳冬高農及花蓮高農。

台灣農村缺工估10萬人，包括短期的農業缺工和長期的農業老化，全年農業缺工約有1萬1千多人，季節性的缺工則有9萬人，農委會認為，想讓年輕人踏入農業，首先就要讓他們賺錢，目前全國78萬農戶中，已有25萬2千戶農戶的年所得達到120萬元，未來要讓核心的農家年所得有120萬元，且所得百分之百來自農業，10年後增加到180萬元，讓年輕人看到從農的願景。

國教署副署長戴淑芬表示，推動高中從農方案，目的在鼓勵青年學子提早認識與接觸農業，將農業人才培育機制向下延伸至高中職，以獎勵方式鼓勵就高中農場經營科成績優異的學生，搭配寒暑假進行農業職涯探索學習農業實務經驗，學生除可獲得實質獎勵金外，還可學習到業界農場的操作訣竅，畢業後可選擇農委會的大學農業公費專班，有加分優惠，或接續青年教育與就業儲蓄帳戶方案，獲每月1萬元補助，有系統培育具創新經營與持續學習能力的農業接班人。

國中畢業生在高中入學選填志願時，優先選擇設有農場經營科的11所高中職就讀，學生入學後的成績在全班前50％，並完成要求農業職業探索體驗，即可獲得獎勵金，除了一學期獎助金5000元，寒暑假下田20天1萬元、40天2萬元，農場也會另給基本工資。