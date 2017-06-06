上進腦麻生 第1名畢業且考上企管所

中國科大新竹校區畢業生陳萱（右）和范莉翎（左），雖然坐輪椅行動不便，但兩人都克服身體障礙，積極學習，提升自我競爭力。（記者廖雪茹攝）

2017-06-06 17:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕腦性麻痺的肢體障礙生陳萱，從小在求學過程遭受歧視，但在國立和美實驗學校老師的鼓勵下，她脫胎換骨，變得開朗又上進，11日即將以全班第1名的優異成績，自中國科技大學企業管理系畢業，並已考取研究所；未來想創業當老闆娘的她，高二時就與人合夥先在網路開店實習了。

現年25歲的陳萱表示，她住新北市，因為行動不便，就讀國中小學時，常被同學嘲笑，讓她很挫折，國中曾因手術休學2年，後來在新北市政府社會局的介紹下，父母送她到彰化和美學校唸商業應用組，看到比她嚴重的同學更多，加上師長的激勵，「妳要比一般人更努力」、「別人可以，妳也行！」等，逐漸建立她的自信。

陳萱說，和美是她第二個家，同學們互相幫忙，師長們無私的照顧學生，讓她養成獨立自主的習慣，也變得活潑開朗；而中國科大就像是她第三個家，友善而溫暖，她為了提升自我競爭力，加倍用功。放假時，把孫協志當作偶像的她，常和其他粉絲一起追星來放鬆心情。

企管系主任王湧水說，4年來，陳萱永遠是第一個到教室的學生，自動自發，不曾缺席，成績維持全班前3名，並獲頒獎學金。而陳萱從高二開始，就與人合夥在網路開店，累積經驗，畢業後打算創業經營服飾店。

另該校進修學院二技電腦與通訊系學生范莉翎，本身也是腦麻肢障生，但她獨自從湖口市區住家操作電動輪椅到學校上課，風雨無阻，一路就讀二專、二技，今年更考上資訊科技應用研究所，平日則在自家的小型貨運行協助點貨、查貨，是父母的得力助手。

范莉翎說，平日她最愛悠遊在網際網路的世界，學習網頁動畫、程式設計，也喜歡看電影、聽音樂，希望努力考取電腦相關證照，日後從事網路設計相關工作。副校長廖憲文肯定這兩名優秀畢業生，克服身體障礙，不斷自我精進，實為學弟妹們的榜樣。

腦性麻痺的肢體障礙生陳萱，獨立又上進，11日即將以全班第1名的優異成績，自中國科技大學企業管理系畢業，並已考取研究所，期許自我精進未來創業。（記者廖雪茹攝）