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第5屆國家環境教育獎 南市後廍社區奪特優獎

2017-06-05  22:42

〔記者蔡文居／台南報導〕第5屆國家環境教育獎頒獎典禮今天在台北市舉行，南市後壁區後廍社區發展協會等3單位入圍社區組等3組，評選結果後廍社區獲得社區組特優獎。另外，南瀛科學教育館獲機關組優等獎，台積電14廠獲民營事業組優等獎。

環保局說，今年勇奪特優獎的後壁區後廍社區發展協會結合菁寮、後廍、墨林3里推動社區改造，除了打響「無米樂」名號，更保存早年農村的風貌，包括販賣生活用品的商店、棉被行、鐘錶行，不但喚起人們對純樸農村記憶，也重拾敬天畏地、愛人惜物精神，將後廓社區營造成台灣的農博物館。

台積電14廠是台積電第1座採用綠建築設計的高科技廠房，第3期廠房更是台灣首座通過美國綠建築協會黃金級認證且獲得我國內政部鑽石級綠建築標章的廠房。

南瀛科學教育館推廣天文科學及生態教育，透過展示、解說、觀測、觀察，供民眾用不同的學習角度，身歷其境，充分達成天文科學及生態的教育效果。區內保留90%原始次生林相，以低破壞方式保留原始多樣性動植物，營造成結合環境、天文、科學、人文與生態的多面向學習場所。

環保局表示，第6屆國家環境教育獎初審已開始受理報名，報名日期至6月30日截止，歡迎環境教育績效優良的單位及個人踴躍報名，相關資訊可至環保局網站訊息公告查詢。

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  • 南市後廍社區獲國家環境教育獎特優獎。（南市環保局提供）

    南市後廍社區獲國家環境教育獎特優獎。（南市環保局提供）

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