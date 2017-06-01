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「禁砂」生效日砂石車仍滿街跑 投縣長下令取締

2017-06-01  17:43

〔記者劉濱銓、張協昇／南投報導〕南投縣政府於省道台16線4.5K處施設砂石車專用便橋，上月3日啟用，縣長林明溱並在啟用典禮表示，鋼便橋啟用後，6月1日起台16線0K至4.5K禁行砂石車，惟今天「禁砂」路段生效首日，砂石車仍舊滿街跑，除民眾傻眼外，縣議員也在議會提出質疑，林明溱則是要求警方即起加強稽查取締，還給當地居民更好的生活環境。

縣議員陳翰立確認砂石車行駛禁駛路段後，立即在議會總質詢提出質疑，警察局長邱寬愉回應，由於公路總局南投工務段的交通標誌仍未施設完成，已提報道安會報決議延至6月15日實施。

但陳翰立及林永鴻等人對警方回應強烈不滿，抨擊縣長公開宣示的政策，豈可出爾反爾、失信於民？最後在林明溱指示下，警察局於下午即開始執行取締違規行駛的砂石車，才平息議員們的憤怒。

陳翰立及林永鴻指出，縣長公開宣示的政策，包括交通標誌等相關配套措施，就應在期限內完成，豈可因標誌尚未施設完成，即任意更改執行時間，縣府相關單位怎能將縣長的話當耳邊風，陷縣長於不義？

執行取締勤務的警方表示，今在台16線濁水路段兩端各設點稽查，並勸導砂石車循便道、便橋出入，在牌示完成前都會駐點稽查，另外，考量雨季溪水暴漲恐致便橋通行風險，現也將請縣府研議大雨發生時，容許砂石車行駛濁水段，以維行車安全。

縣府工務處回應，公路總局禁駛砂石車告示牌預計本月15日完成，此前將與警方加強取締宣導，未來若是遇上強降雨，導致便橋有安全疑慮，將會與砂石業者聯繫改走省道，並會研議增加與村民的溝通管道，以利訊息流通，減少誤會發生。

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  • 為解決台16線濁水段砂石車擾民問題，南投縣政府開通便橋疏導砂石車，盼維護居民生活權益。（記者劉濱銓攝）

    為解決台16線濁水段砂石車擾民問題，南投縣政府開通便橋疏導砂石車，盼維護居民生活權益。（記者劉濱銓攝）

  • 台16線開闢砂石便橋引導砂石車並禁駛濁水路段，惟「禁砂」路段6月1日生效，卻仍有砂石車通行。（記者劉濱銓攝）

    台16線開闢砂石便橋引導砂石車並禁駛濁水路段，惟「禁砂」路段6月1日生效，卻仍有砂石車通行。（記者劉濱銓攝）

  • 「禁砂」路段6月1日生效，警方即起加強取締稽查。（記者劉濱銓攝）

    「禁砂」路段6月1日生效，警方即起加強取締稽查。（記者劉濱銓攝）

  • 台16線開闢砂石便橋引導砂石車並禁駛濁水路段，惟有砂石車通行，縣議員陳翰立（右）及林永鴻對此表達強烈不滿。（記者劉濱銓攝）

    台16線開闢砂石便橋引導砂石車並禁駛濁水路段，惟有砂石車通行，縣議員陳翰立（右）及林永鴻對此表達強烈不滿。（記者劉濱銓攝）

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