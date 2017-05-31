台版迪士尼夢碎？ 台北港娛樂專區流標

台北港空照圖。（新北市經發局提供）

2017-05-31 19:44

〔記者葉冠妤／新北報導〕台版迪士尼夢碎？新北市府號稱要將台北港娛樂專區打造成「台版迪士尼」，3月對外公告招商，今天決標卻因沒人投標，宣告流標，市府事前頻透露數家國內外知名企業都曾表達高度興趣，但最後卻成了「夢一場」。新北市府經發局研判，觀光大環境不景氣，再加上71億元的天價權利金，才讓廠商卻步。

位於八里區、占地10.25公頃的台北港娛樂專區，以設定地上權70年、開發權利金71億元、土地年租金4千萬元方式對外招商，規劃結合主題樂園、飯店及大型購物商城，打造出北台灣最大樂園。

不過，原訂去年就要啟動招商，期程卻一延再延，遲至今年3月才公告招商，當時就有廠商質疑開發權利金過高，且淡江大橋主橋工程數度流標、八里輕軌也不知道能否蓋成，相關的重大交通建設「連個影兒都沒有」等因素，讓人不敢冒然投資，深怕錢砸下去，最後連回本都難。

新北市經發局副局長黃正誠坦言，3月舉辦的招商說明會時，吸引了許多建商、百貨商和金控集團等20多家企業參與，有也部分廠商私下詢問細節，不過最後卻連領標廠商都沒有。

黃正誠說，開發權利金過高是一大主因，受淡江大橋數次流標影響，更讓潛在投資廠商憂慮八里交通的不便利性，加上目前娛樂專區週邊尚未發展完全，基地成熟度不足，大環境的中客團人數縮減，衝擊觀光產業等，都讓廠商有所顧慮，看不到市場發展可能。

黃正誠表示，有廠商建議可以採分期分區開發，待第1期娛樂專區培養出市場後，再開發第2期工程，這樣也可分散一次需繳納的權利金額度，經發局會先做內部檢討，研議「分期開發」、「分期計收權利金」的可行性，再對外進行第2次招商。