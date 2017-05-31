施政滿意度墊底 涂醒哲：納悶

2017-05-31 12:22

〔記者王善嬿／嘉市報導〕遠見雜誌今年縣市長施政滿意度調查結果出爐，嘉義市長涂醒哲施政滿意度為三顆星，在非六都、離島的12縣市中墊底。根據民調資料，民眾的施政滿意度36.9%，比去年33.6%提高3.3個百分點，不滿意度43.3%較去年42.9%，提高0.4個百分點，施政分數59.3，較去年略增0.3分。

遠見雜誌今年縣市長施政滿意度調查結果出爐，根據21縣市八大施政項目（教育、環保、警政治安、道路及交通、消防及公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業）進步做星級評比並分級。

本屆縣市長有14人為首任，該份民調另針對2018年縣市長選舉，詢問14縣市民眾會不會投票支持，嘉義市長涂醒哲獲32.9%民眾支持、49.8%的民眾不支持，未表態者有2.3%，不知道或未回答得有15%。

嘉市府發言人、秘書長賴明煌回應，涂市長對民調未有情緒起伏，但內心也掙扎，納悶做很多事情，然而民調卻未有起色，不過他認為對的事情仍要勇往去做。

賴明煌表示，不過該民調是以八大施政項目去進行調查，缺少財務效益項目的分析，這對不濫花經費，甚至舉債辦煙火式活動的縣市首長不公平；市府另針對施政滿意度進行民意調查，市民對整體施政的滿意度從去年35%升到今年45%，增加9個百分點，已有提升。