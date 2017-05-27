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林口舊圖書館危樓 地方盼拆蓋親子圖書館

舊林口圖書館幾年前被檢測出為海砂屋，新圖書館落成後，目前關閉待拆。（記者葉冠妤攝）

2017-05-27  19:39

〔記者葉冠妤／新北報導〕去年新的林口圖書館落成後，民國104年就被鑑定為海砂屋的舊圖書館則閒置封閉，但遲遲未能報拆重建，由於內部鋼筋水泥外露、牆面剝落嚴重，有危險性，因此建物也無法活化開放再利用，地方盼市府能協助趕緊拆除，改建成專門給親子使用的娛樂館、圖書館。

林口舊圖書館位於林口公園路上，緊鄰林口運動公園，興建於民國78年，屋齡約25年，民國101年因房屋鋼筋外露、樓地板水泥塊掉落等情況逐漸嚴重，經專業鑑定後判斷氯離子超標，因此新北市府著手興建找尋新圖書館。

林口區仁愛里長劉鴻橋說，新的圖書館去年啟用後，舊圖書館就封閉了，至今已空放養蚊1年，地方多次反映趕快拆除，但市府礙於經費問題都未有動作，但畢竟這裡寸土寸金，應盡快規劃出利用方案，才不會白白浪費，因林口地區移入小家庭漸多，希望重建後可做為親子圖書館等育樂用途，或至少也可以作為停車場。

新北市立圖書館回應，依原定期程已展開報拆程序，之前礙於經費問題才計畫擱置，最遲明年可望編列約70萬元的拆除預算，至於拆除後土地將回歸財政局管理，會再評估地方需求作規畫。

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