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勞部研擬 外送、台電搶修員颱風天可先退避

2017-05-27  15:34

〔即時新聞／綜合報導〕7-9月颱風季即將到來，為保障外送人員、台電等外勤工作者安全，勞動部研擬讓外勤勞工在颱風天，執行職務有立即危險疑慮時，可依職安法第18條相關規定先行退避，確保自身安全。

綜合媒體報導，為保障外勤勞工在颱風天出勤安全，勞動部近期研擬讓台電、自來水搶修人員、外送員等外勤工作者，在颱風天遇到惡劣天氣時，執行職務發現有危險之虞，可依照「職業安全衛生法」第18條的退避權相關規定，自行停止作業並至安全場所避難，再向直屬主管或雇主報告。

現行職安法第18條規定，工作場所有立即發生危險之虞時，雇主或工作場所負責人應即令停止作業，並使勞工退避至安全場所。勞工執行職務發現有立即發生危險之虞時，得在不危及其他工作者安全情形下，自行停止作業及退避至安全場所，並立即向直屬主管報告。雇主不得對前項勞工予以解僱、調職、不給付停止作業期間工資或其他不利之處分。

勞動部職業安全衛生署表示，勞工現行可依此先行退避，但因母法中並未針對颱風天有加強說明，因此近期已邀請專家學者、相關業者及工會，召開2次會議討論。

而相關規定是要放在僅供事業單位參考的「颱風天外勤安全指引」，或者是對雇主有強制性的施行細則，目前仍在討論當中，希望可以在今年颱風季前定案。

未來若放在施行細則裡，違者可依法處1年以下有期徒刑、拘役或併科18萬元以下罰金。

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  • 颱風季將來臨，為保障外送人員等外勤工作者安全，勞動部研擬讓外勤勞工在颱風天，執行職務有立即危險疑慮時，可先行退避，確保安全。示意圖。（資料照，記者蔡偉祺攝）

    颱風季將來臨，為保障外送人員等外勤工作者安全，勞動部研擬讓外勤勞工在颱風天，執行職務有立即危險疑慮時，可先行退避，確保安全。示意圖。（資料照，記者蔡偉祺攝）

  • 颱風季將來臨，為保障台電搶修人員等外勤工作者安全，勞動部研擬讓外勤勞工在颱風天，執行職務有立即危險疑慮時，可先行退避，確保安全。示意圖。（資料照，記者丁偉杰翻攝）

    颱風季將來臨，為保障台電搶修人員等外勤工作者安全，勞動部研擬讓外勤勞工在颱風天，執行職務有立即危險疑慮時，可先行退避，確保安全。示意圖。（資料照，記者丁偉杰翻攝）

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