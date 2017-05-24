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基隆中山橋孝四路引道 8月中旬拆除

2017-05-24  20:12

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆火車站新站前的中山橋孝四路引道，將配合火車站南口廣場工程，在8月中旬拆除，火車站南口廣場通透明亮，孝四路被遮蔽數十年的民宅也終於可以亮起來了。

下一階段將在年底前拆除國光客運及基隆市旅遊服務中心大樓，打通忠一路，有半數以上國光客運路線將遷移到舊火車站旁港西街，將衝擊舊火車站前交通與數萬通勤族動線，挑戰性相當高，交通旅遊處長李綱表示，目前正在規劃，希望降低交通衝擊。

中山橋孝四路引道貼近民宅，最近的距離只有60公分，長期造成民宅、店家騎樓漆黑髒亂，與火車站周邊繁榮反差很大，居民爭取拆除中山橋孝四路引道。

今年4月中旬西岸高架道路通車後，市區車流減緩，市府進行交通評估，中山橋孝四路上橋引道，機車族使用居多，尖峰時段每小時約400多輛，且附近還有公園街、民治平交道等替代道路，忠一路也即將打通至中山一路，拆除孝四路引道交通衝擊不是很嚴重。

交旅處交通規畫科長黃秀萍表示，將配合基隆火車站南口廣場八月底完工，橫亙在南口廣場前的中山橋孝四路引道將在8月中旬拆除，火車站南口廣場就沒有阻礙物，整個通透明亮。

市議員游祥耀表示，居民忍受很久了，終於要拆了，配合火車站周邊環境改善，民宅和火車站都亮起來。

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  • 中山橋孝四路引道將於8月中旬拆除。（記者盧賢秀攝）

    中山橋孝四路引道將於8月中旬拆除。（記者盧賢秀攝）

  • 國光客運大樓也預計在年底前拆除，半數路線將遷移。（記者盧賢秀攝）

    國光客運大樓也預計在年底前拆除，半數路線將遷移。（記者盧賢秀攝）

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