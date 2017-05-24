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端午節前夕 忠勤里辦長輩包肉粽活動

2017-05-24  14:33

〔記者鍾泓良／台北報導〕端午佳節將在本周登場，中華民國老人福利推動聯盟今天於中正區忠勤里樂活園地舉辦老人包粽子活動，讓社區內長輩出門一起包粽子，不僅可以聯絡感情，包完的粽子也能滿足口腹之慾。忠勤里長方荷生表示，忠勤里與老盟合作 19年，每年都想要擴大舉辦，今年除了邀請長輩到場包粽子，也外送200顆粽子給里內約100位長輩，除了關心里內老人狀況，也讓他們愉快地度過端午佳節。

現場來了約50位老人，首先由忠義國小附設幼稚園小朋友獻上舞蹈表演，讓現場長輩拍手叫好，隨即也由小朋友為長輩帶上趨吉避凶的香包。現場一位80歲的婆婆表示，今年是第3年參加端午節包粽子，認為大家聚在一起很健康、快樂；也有長輩因為很會包粽子，當起老師教年輕人怎麼包粽子。

方荷生表示，他們跟老盟從88年開始一起合作辦全省的端節愛心活動，至今推動19年，每年的都不斷擴大舉辦，對於里內的獨居、弱勢老人有很大幫助。今年送出兩百顆粽子，服務到100多位老人，而對於可以到場包粽子的老人，等等就會蒸來給大家分享。

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  • 80歲的婆婆表示，今年是第3年參加端午節包粽子，認為大家聚在一起很健康、快樂；也有長輩因為很會包粽子，當起老師教年輕人怎麼包粽子。（記者鍾泓良攝）

    80歲的婆婆表示，今年是第3年參加端午節包粽子，認為大家聚在一起很健康、快樂；也有長輩因為很會包粽子，當起老師教年輕人怎麼包粽子。（記者鍾泓良攝）

  • 現場來了約50位老人，首先由忠義國小附設幼稚園小朋友獻上舞蹈表演，讓現場長輩拍手叫好，隨即也由小朋友為長輩帶上趨吉避凶的香包。（記者鍾泓良攝）

    現場來了約50位老人，首先由忠義國小附設幼稚園小朋友獻上舞蹈表演，讓現場長輩拍手叫好，隨即也由小朋友為長輩帶上趨吉避凶的香包。（記者鍾泓良攝）

  • 忠勤里與老盟合作 19年，每年都想要擴大舉辦，今年除了邀請長輩到場包粽子，也外送200顆粽子給里，約100位長輩，除了關心里內老人狀況，也讓他們愉快地度過端午佳節。（記者鍾泓良攝）

    忠勤里與老盟合作 19年，每年都想要擴大舉辦，今年除了邀請長輩到場包粽子，也外送200顆粽子給里，約100位長輩，除了關心里內老人狀況，也讓他們愉快地度過端午佳節。（記者鍾泓良攝）

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