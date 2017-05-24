年耗139億度用電量驚人 北市教省電4招
〔記者黃建豪／台北報導〕夏季用電高峰期又到了！面對台北市年耗139億度電的驚人用電量，北市府設下每年節電7500萬度、減碳4萬噸的目標，為此，今天上午號召18家特約商，召開「台北節能季」記者會，提出家電健檢4方法教民眾省電，且特約商節能家電也會推出折扣、回饋、抽取汽車大獎等多項優惠。
台北市產業發展局上午召開記者會，宣布「台北節能季」自6至9月正式開始。局長林崇傑表示，北市年耗139億度電，住宅部門用電占比高達4成，相當於54億度電，因此今年擴大號召家電製造商、通路經銷商及網路電商參與，此次也特別藉集雅社、象印門市入駐百貨通路，並聯合臺北市電器同業公會旗下會員深入社區，一同將使用節能產品的觀念推廣到更多生活消費圈。
為讓民眾可檢視電器產品是否過於耗電，特別提出家電健檢4方法。方法1、使用10年以上電器，因為電器使用10年以上效率就會降低；方法2、運轉時發出噪音，代表內部機械無法正常轉動，會耗費更多電力；方法3、效能下降，如冷氣冷房效果不佳，溫度不斷調降耗電越來越大；方法4、檢視有無節能標章或能效標示1至2級，如外表無貼紙標示，可至「節能標章全球資訊網」，鍵入產品型號，即可得知是否為節能產品。
產業局表示，經過家電健檢的初步檢測，如果保養維修便堪用，建議可將產品送回購買通路，直接撥打品牌製造商電話安排詳細檢測；若已不堪使用，建議即刻汰舊換購節能家電，避免不必要的耗電及花費。
特約商億光表示，現在的省電燈泡已可藉由偵測環境光源，自行調整亮度及色溫，並可透過APP進行模式控制。特約商大金也說，節能變頻冷氣在到達定溫後的耗電量與電扇耗電量相差無幾，大大顛覆過往少開就等於省電的說法，其實只要選用節能電器，享受可以不必再看電費臉色。
目前大多數新生產的電器都具備節電功能，除了汰舊換購節能產品，從源頭省電外，更可調整日常電器使用習慣，無論是電視閒置10分鐘以上關閉電源、冷氣搭配電風扇使用、冰箱定溫並維持8分滿的儲藏狀態，及減少洗劑份量避免洗衣機重複清洗等大型家電使用方式優化，雙管齊下，不僅一同為環境永續奮戰，更可無懼夏季電價的調漲。
配合台北節能季的活動－你節能，我贊聲，品牌特約商也推出了多項優惠，如購買節能家電產品，憑發票換取回函，可抽TOYOTA C-HR休旅車、購買家電現金回饋、滿千折百，還有機會抽中TOYOTA SIENTA，民眾如想知道更多活動內容，可上台北市政府產業發展局官網，或是FB粉絲團專頁｢臺北饗樂趣｣查詢。
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標題：年耗139億度用電量驚人 北市教省電4招
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