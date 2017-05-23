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鋒面明傍晚抵達！吳德榮：中部以北轉涼有較大雨勢

2017-05-23  07:48

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家吳德榮今天在網路發文表示，根據歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今（23日）上半天晴時多雲，下午大氣漸趨不穩定，山區、平地都可能有局部雷陣雨；明傍晚起至週四，鋒面抵達並逐漸南下，中部以北有較大雨勢，天氣也將稍轉涼。

吳德榮今在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」表示，今日上半天晴時多雲，下午大氣漸趨不穩，午後局部雷陣雨較活躍、影響範圍擴大，山區、平地皆有發生的機率。今、明兩天東半部也可能有局部短暫陣雨；西半部白天略感悶熱，最高溫常可達32度以上。

吳德榮提到，明傍晚起至週四，鋒面抵達並逐漸南下，將帶來局部陣雨、雷雨，中部以北有較大雨勢，且氣溫略下降、天氣稍轉涼。週五鋒面滯留巴士海峽，東半部有局部陣雨，距離較近的南台灣、中部山區仍有局部陣雨，北部天氣好轉。

根據最新模式模擬顯示，週六、日東半部有局部短暫陣雨，北部仍有一些零星降雨機率，中南部午後有局部陣雨或雷雨；氣溫漸回升。下週一、二西半部平地多雲時晴、白天悶熱，東半部及午後山區有局部短暫陣雨。

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  • 氣象專家吳德榮表示，今上半天晴時多雲，下午山區、平地都可能有局部雷陣雨；明傍晚起至週四，鋒面抵達並逐漸南下，中部以北有較大雨勢。（資料照，記者黃志源攝）

    氣象專家吳德榮表示，今上半天晴時多雲，下午山區、平地都可能有局部雷陣雨；明傍晚起至週四，鋒面抵達並逐漸南下，中部以北有較大雨勢。（資料照，記者黃志源攝）

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