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台南北門誓師防治登革熱 行動劇宣導孳清

2017-05-22  22:35

〔記者楊金城／台南報導〕防治登革熱疫情，台南北門區公所今天舉辦登革熱孳生源清除誓師大會，也以演出行動劇來教導民眾如何孳清，宣導方式特別又生動。

北門區公所今天召集區衛生所、13里里長、社區舉行登革熱防疫誓師大會，要杜絕登革熱疫情發生。

區長曾榮嘉呼籲說，民眾防治登革熱應由自身做起，養成清除病媒蚊孳生源的習慣，經常且仔細「巡檢」居家戶內、外的廢水桶、廢保麗龍、廢寶特瓶、塑膠帆布 及廢輪胎等容易積水器物，將積水「倒掉」，不要的器物予以分類「清除」，減少容器，留下的器物應澈底「刷洗」去除斑蚊蟲卵，做到「巡」、「倒」、「清」、「刷」，才是孳清根本之道。

目前北門各里也已完成噴藥，道路水溝環境消毒工作。

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  • 北門區公所職員演出行動劇，教導民眾如何孳清登革熱病媒蚊，宣導方式特別又生動。（記者楊金城攝）

    北門區公所職員演出行動劇，教導民眾如何孳清登革熱病媒蚊，宣導方式特別又生動。（記者楊金城攝）

  • 北門區公所今誓師登革熱防疫。（記者楊金城翻攝）

    北門區公所今誓師登革熱防疫。（記者楊金城翻攝）

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