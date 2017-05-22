國家公園電影節 播放東沙環礁紀錄片

國家公園電影節紀錄海洋之美。（海洋國家公園管理處提供）

2017-05-22 20:43

［記者黃旭磊／高雄報導］國家公園電影節將於高雄都會公園環境教育館等地點播放，免費入場，邀請民眾欣賞國家公園之美。

106國家公園電影節-高雄與澎湖場次，將陸續於高雄都會公園環境教育館、澎湖白沙鄉、西嶼鄉、馬公市及澎湖南方四島國家公園東吉遊客服務中心等地點播放，精選30多部山野及海洋等類型影片，帶領民眾上山下海、欣賞美景。

海洋國家公園管理處副處長呂志廣表示，影片由專業團隊拍攝，國家公園除了山域型，也有海域型，7月1日開場影片將播映「南海指環-東沙環礁」與「海角新樂園」，其中，「南海指環-東沙環礁」今年獲得第50屆休士頓國際影展教育類銀牌獎，而「海角新樂園」介紹澎湖南方四島。

高雄場於7、8月每周六、日下午2點播放，民眾每場次可觀賞2部影片，澎湖南方四島國家公園東吉遊客服務中心同時段上午10點播放「海角新樂園」，讓遊客於東吉嶼也有機會欣賞國家公園之美。