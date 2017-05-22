醫病》大腸癌晚期治療可口服標靶 醫師：定期篩檢很重要

2017-05-22 13:44

〔記者林彥彤／台北報導〕70歲的王奶奶，四年前因血便和腹痛就醫，進一步到醫院檢查後確診是大腸癌第3期需手術切除，不料手術後不到一年又復發，且轉移到肺和肝臟，經醫師評估建議服用口服標靶藥物治療，現在病情控制良好，家人與她都相當欣慰。

收治該名患者台大醫院大腸直腸外科主任暨台灣大腸直腸醫學會理事長梁金銅指出，大腸癌病程進展可分為4期，早期無明顯症狀，第三期癌細胞才會由淋巴腺擴散，第四期則是癌細胞遠處轉移，常見肺臟、肝臟、骨骼等，癌細胞發生位置不同所造成症狀也不依，如腹痛、血便、大便習慣改變等。

梁金銅表示，大腸癌的治療第1期通常會以內科黏膜刮除術或外科手術為主；第2期及第3期除了外科手術做根除性的切除外，會搭配輔助化學治療；第4期需視患者狀況及腫瘤大小決定是否進行手術切除，或是選擇進行標靶治療及化療，其中口服標靶藥物的接軌治療，對晚期針劑標靶治療無效的患者，多了一個治療上的選擇。

大腸癌為最常發生的癌症病別。梁金銅提醒，大腸癌與人口老化、飲食習慣有關，呼籲民眾平時應多加注意，少吃紅肉、過度烹調的食物，多運動，平時也應養成觀察糞便的習慣，最重要的是中老年人族群務必要定期篩檢，已達早期發現、早期治療之效。