預防大腸癌 地雷食物要少碰

2017-05-16

記者林惠琴／台北報導

演藝天王豬哥亮2014年確診罹患大腸癌第二期，但直到去年才積極接受治療，昨日傳出不幸噩耗。醫師提醒，預防大腸癌要少吃紅肉、加工肉品，以及油炸、燒烤食物，並注意維持正常生活作息；萬一罹患大腸癌，不要拖延治療，存活率仍高。

高危險群 要定期檢查

根據衛福部國健署最新公布2014年癌症登記報告顯示，大腸直腸癌當年度新增逾1萬5000人，好發於50歲以上，已連續9年攀上國內十大癌症發生率首位。

台灣腸癌病友協會榮譽理事長、中國醫藥大學附設醫院外科部副部長王輝明表示，近年大腸癌發生率居高不下，並且逐漸年輕化，推估原因可能與飲食西化，攝取過多醃製、燒烤、油炸、紅肉等類型的食物，以及食安問題不斷引爆、破壞腸道健康有關。

抗癌治療 存活率仍高

台灣腸癌病友協會理事長、高雄長庚醫院大腸直腸外科醫師陳鴻華說，除了飲食因素外，家族病史、高齡化也是罹患大腸癌的高危險群；此外，工時長、壓力大，導致免疫力下降，一樣會讓大腸癌有機可乘，民眾要多加注意。

王輝明建議，民眾可多觀察排便狀況，若出現血便、頻便、腹部絞痛，或是排便習慣異常改變，應該立即就醫檢查，無症狀者則可配合國健署提供的定期篩檢，50至74歲族群每兩年免費進行一次糞便潛血檢查，萬一呈陽性反應，進一步安排大腸鏡檢查，以免病情惡化卻不自知。

三軍總醫院血液腫瘤科主任何景良則指出，按臨床數據，大腸癌第一期5年存活率可高達85%，第三期仍有約60%，而第四期存活率儘管降至剩下約20%，但隨著醫學進步，多款標靶與化學治療藥物陸續問世，病人有越來越多選擇，只要遵從醫囑接受正規療程，還是有機會達到良好控制，呼籲病友定期追蹤，不要拖延治療，以免錯失治療關鍵期。